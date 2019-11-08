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Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Судана укрепление отношений между странами

Встреча состоялась по просьбе посла Судана

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Судана в Москве Надир Бабикер обсудили укрепление отношений между Москвой и Хартумом. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась по просьбе посла Судана.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам ближневосточной и африканской повестки дня, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Были также рассмотрены актуальные задачи дальнейшего укрепления российско-суданских отношений с учетом итогов участия председателем Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом в саммите Россия-Африка 23-24 октября в Сочи".

Теги
СуданРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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