Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Судана укрепление отношений между странами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Судана в Москве Надир Бабикер обсудили укрепление отношений между Москвой и Хартумом. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась по просьбе посла Судана.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам ближневосточной и африканской повестки дня, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Были также рассмотрены актуальные задачи дальнейшего укрепления российско-суданских отношений с учетом итогов участия председателем Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом в саммите Россия-Африка 23-24 октября в Сочи".