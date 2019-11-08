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Замглавы МИД РФ Богданов обсудил палестинское урегулирование с секретарем ЦК ФАТХ

Также стороны обсудили вопросы "дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов провел в Москве переговоры с исполнительным секретарем центрального комитета палестинского движения ФАТХ, в ходе которых обсуждалось урегулирование ситуации в Палестине и двусторонние отношения. Об этом в пятницу сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы, в которой принял участие также посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования и внутрипалестинской ситуации с акцентом на необходимость скорейшего восстановления палестинского национального единства на платформе ООП (Организация освобождения Палестины - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы "дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей", отметили в МИД.

Теги
ПалестинаРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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