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Рябков обсудил вопросы ядерного разоружения с представителем генсека ООН

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и сирийское химическое досье

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Московской конференции по нераспространению обсудил вопросы ядерного разоружения и предотвращение гонки вооружений в космосе с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Об этом в пятницу сообщается на сайте российского ведомства.

"Обсужден широкий круг вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ОМУ (оружие массового уничтожения - прим. ТАСС). Особое внимание уделено проблематике ядерного разоружения и стратегической стабильности, включая предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и сирийское химическое досье, отмечает МИД РФ.

Четвертая Московская конференция по нераспространению проходит в Москве 7-9 ноября. В ее работе принимают участие около 300 участников из 40 стран.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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