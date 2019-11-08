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Кризис в Сирии

МИД РФ: руководство ОЗХО должно сделать выводы о причинах раскола организации

В российском внешнеполитическом ведомстве поддержали идею авторов доклада экспертов, ставящего под сомнение работу ОЗХО при составлении отчета по химатаке, дать возможность ответить на критику на ближайшей сессии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Доклад экспертов, ставящий под сомнение работу ОЗХО при составлении отчета по химатаке в сирийской Думе должен заставить руководство организации задуматься об истиных причинах ее раскола. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"С учетом такого рода сигналов [экспертного доклада], поступающих уже не только от государств - участников КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия - прим. ТАСС), но и от авторитетных международных экспертов, руководству Техсекретариата ОЗХО давно пора сделать надлежащие выводы на предмет истинных причин нынешней кризисной ситуации в организации, которая оказалась буквально расколотой ввиду запредельной политизации надуманного сирийского "химического досье" и навязываемых в этой связи группой западных стран решений, не только выходящих за рамки КЗХО, но и вторгающихся в сферу полномочий СБ ООН", - говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве поддержали идею авторов доклада дать возможность ответить на критику на ближайшей сессии стран - членов ОЗХО, которое пройдет в Гааге 25-29 ноября.

"Россия неоднократно указывала на серьезные недостатки в деятельности МУФС, осуществляемой в целом ряде случаев с нарушением высоких стандартов КЗХО, - добавили в министерстве. - Доклады Миссии опираются на свидетельства, получаемые дистанционным путем от оппозиционных правительству Сирии групп, предоставляемая официальными властями этой страны информация игнорируется, расследования проводятся без соблюдения прописанной в КЗХО процедуры последовательности действий при сборе вещественных доказательств (chain of custody), есть вопросы и к кадровому составу МУФС, в котором превалируют представители стран Запада и их союзников".

МИД РФ выразил согласие с выводами авторов доклада о неубедительности доказательств представленными в отчете ОЗХО по химатаке в Думе и с тем, что его результаты выглядят политизированными и вызывают сомнения.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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