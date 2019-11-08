Богданов обсудил ситуацию в Ираке, Йемене и Ливане с замглавы МИД Ирана

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провел в Москве встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббасом Аракчи, в ходе которой обсуждалась ситуация в регионе. Об этом в пятницу сообщается на сайте российского дипведомства.

"В ходе доверительного обмена мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке главное внимание было уделено развитию обстановки в Ираке, Йемене, Ливане, положению дел на палестинских территориях", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию в Персидском заливе в контексте выдвинутой Ираном "Ормузской мирной инициативы" по обеспечению безопасности судоходства в регионе.

"По итогам беседы констатирована важность поддержания и впредь плотной внешнеполитической координации между Москвой и Тегераном по актуальной региональной проблематике", - отметили в МИД РФ.