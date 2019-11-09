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В Крыму избраны главы всех городов и районов

В течение двух недель завершится формирование состава крымского правительства

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Процесс формирования руководства городов и районов в Республике Крым завершен. Избраны главы всех городских и районных администраций. Об этом в субботу сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

В Крыму 25 административно-территориальных единиц и муниципальных образований: 14 районов и 11 городов. Выборы глав администраций прошли во всех из них.

"В Крыму избраны все главы администраций городов и районов. Всех поздравляю. У нас сформировалась команда. Уверен, что нам удастся решить поставленные руководством страны, главой республики задачи в экономике, реализации национальных проектов", - сказал он, открывая селекторное совещание о ходе реализации национальных проектов в регионе.

Гоцанюк также отметил, что в течение двух недель завершится формирование состава крымского правительства.

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов 18 сентября сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение было принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже, объявляя об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".

В соответствии с региональным законодательством совет министров Крыма сложил свои полномочия перед вновь избранным главой республики 20 сентября, после переизбрания Аксенова на пост главы Крыма.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСевастополь
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