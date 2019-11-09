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Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

При этом бывший президент СССР признал, что были "ошибки и промахи"
Михаил Горбачев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Михаил Горбачев
© Александр Щербак/ТАСС

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью немецкому журналу Spiegel по случаю 30-летия падения Берлинской стены.

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"Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого", - сказал Горбачев.

"Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора", - отметил он.

"Когда мы начинали с перестройкой, мы знали, что идем на риск, но все руководство государства было едино во мнении, что были необходимы изменения", - продолжал Горбачев. "За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР", - считает он.

"В 1980-е мы ступили на путь реформ. Были ошибки и промахи", - заметил бывший президент СССР. "Можно спорить о том, как далеко мы продвинулись на пути к настоящей демократии, но мы не вернемся к тоталитарной системе", - полагает он.

Касаясь объединения Германии, Горбачев заявил, что считает это событие одним из важнейших своих дел. "Я очень ценю этот день", - сказал он.

Теги
РоссияГорбачев, Михаил Сергеевич
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