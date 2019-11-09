Лавров: Ереван демонстрирует серьезный настрой на укрепление союзнических отношений с РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Руководство Армении проявляет серьезную заинтересованность в углублении двусторонних связей с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью армянскому агентству Mediamax.

"Надо отметить, что новые армянские власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном продемонстрировали серьезный настрой на укрепление союзнических отношений, расширение всестороннего взаимодействия - как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных форматов", - заявил Лавров. "Высокая динамика политического диалога на высшем и высоком уровне, интенсивность межведомственных и межпарламентских контактов тому свидетельство", - добавил он.

Министр отметил, что Россия и Армения эффективно проводят встречи на высшем уровне: "Российско-армянский диалог в верхах, носящий конструктивный, доверительный характер, способствует эффективному решению ключевых вопросов двусторонней повестки дня, позволяет сформировать заделы на будущее".

Лавров, кроме того, акцентировал внимание на том, что Россия - один из главных экономических партнеров Армении: "Россия остается ведущим экономическим партнером Армении: ее доля во внешней торговле Еревана составляет более 26%. Около 45% всех иностранных инвестиций приходится на нашу страну". Министр добавил, что Москва и Ереван совместно реализуют ряд масштабных проектов и углубляют межрегиональное сотрудничество в области культуры, образования, науки и контактов между людьми. "В будущее российско-армянских отношений смотрим с оптимизмом", - заявил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил также успешное взаимодействие с Арменией в многосторонних форматах. "Отмечаем приверженность армянских друзей сохранению и укреплению стратегического партнерства и союзничества с Россией, энергичному участию в различных многосторонних объединениях на постсоветском пространстве", - сказал министр.

Ситуация с Нагорным Карабахом

Россия приветствует сохранение относительной стабильности на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, добавил Лавров.

"Приветствуем сохранение относительной стабильности на границе и линии соприкосновения, - указал он. - Полагаем, что дальнейшее снижение напряженности могло бы способствовать созданию атмосферы, благоприятствующей переговорному процессу".

Лавров констатировал, что вопрос об окончательном правовом статусе Нагорного Карабаха относится к числу наиболее сложных. "Руководители стран - сопредседателей минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что статус должен быть определен в ходе переговоров политическим путем, на основе юридически обязывающего волеизъявления. Параметры этой работы, включая организационные аспекты, сторонам еще предстоит согласовать", - отметил он.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров посетит 10-11 ноября Армению с официальным визитом.