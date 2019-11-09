Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: Ереван демонстрирует серьезный настрой на укрепление союзнических отношений с РФ

Глава МИД России также акцентировал внимание на том, что Москва - один из главных экономических партнеров Еревана

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Руководство Армении проявляет серьезную заинтересованность в углублении двусторонних связей с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью армянскому агентству Mediamax.

"Надо отметить, что новые армянские власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном продемонстрировали серьезный настрой на укрепление союзнических отношений, расширение всестороннего взаимодействия - как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных форматов", - заявил Лавров. "Высокая динамика политического диалога на высшем и высоком уровне, интенсивность межведомственных и межпарламентских контактов тому свидетельство", - добавил он.

Министр отметил, что Россия и Армения эффективно проводят встречи на высшем уровне: "Российско-армянский диалог в верхах, носящий конструктивный, доверительный характер, способствует эффективному решению ключевых вопросов двусторонней повестки дня, позволяет сформировать заделы на будущее".

Лавров, кроме того, акцентировал внимание на том, что Россия - один из главных экономических партнеров Армении: "Россия остается ведущим экономическим партнером Армении: ее доля во внешней торговле Еревана составляет более 26%. Около 45% всех иностранных инвестиций приходится на нашу страну". Министр добавил, что Москва и Ереван совместно реализуют ряд масштабных проектов и углубляют межрегиональное сотрудничество в области культуры, образования, науки и контактов между людьми. "В будущее российско-армянских отношений смотрим с оптимизмом", - заявил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил также успешное взаимодействие с Арменией в многосторонних форматах. "Отмечаем приверженность армянских друзей сохранению и укреплению стратегического партнерства и союзничества с Россией, энергичному участию в различных многосторонних объединениях на постсоветском пространстве", - сказал министр.

Ситуация с Нагорным Карабахом

Россия приветствует сохранение относительной стабильности на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, добавил Лавров.

"Приветствуем сохранение относительной стабильности на границе и линии соприкосновения, - указал он. - Полагаем, что дальнейшее снижение напряженности могло бы способствовать созданию атмосферы, благоприятствующей переговорному процессу".

Лавров констатировал, что вопрос об окончательном правовом статусе Нагорного Карабаха относится к числу наиболее сложных. "Руководители стран - сопредседателей минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что статус должен быть определен в ходе переговоров политическим путем, на основе юридически обязывающего волеизъявления. Параметры этой работы, включая организационные аспекты, сторонам еще предстоит согласовать", - отметил он.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров посетит 10-11 ноября Армению с официальным визитом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
Реклама на ТАСС
Россия рассчитывает, что Армения и Турция продолжат улучшать двусторонние отношения
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что нормализация отношений является исключительно делом Анкары и Еревана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС