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Россия рассчитывает, что Армения и Турция продолжат улучшать двусторонние отношения

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что нормализация отношений является исключительно делом Анкары и Еревана

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва надеется, что Ереван и Анкара продолжат улучшать двусторонние отношения и готова всячески способствовать этому процессу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью армянскому агентству Mediamax.

"Рассчитываем, что Армения и Турция продолжат работать в этом направлении. Полагаем, что такие возможности сохраняются. Со своей стороны готовы оказывать сторонам необходимое содействие, - сказал Лавров. - Тем более, что скорейшее урегулирование имеющихся армяно-турецких разногласий послужило бы оздоровлению общей политической атмосферы в Закавказье, укреплению там безопасности и стабильности".

При этом глава российского внешеполитического ведомства указал на то, что нормализация отношений является исключительно делом Турции и Армении и выразил сожаление, что в настоящий момент нельзя констатировать их положительную динамику.

Процесс урегулирования

Министр напомнил, что в свое время в 2007 - 2009 годах Россия сыграла важную роль в запуске процесса нормализации армяно-турецких отношений. Итогом этой работы стало подписание в 2009 году протоколов "Об установлении дипломатических отношений" и "О развитии отношений" между Арменией и Турцией. На церемонии также присутствовали главы дипведомств России, США, Франции, Словении и Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности.

"Документы включили в себя чувствительные для обеих сторон вопросы - положение об "отсутствии каких-либо предварительных условий" выполнения протоколов и пункт о необходимости реализовывать протоколы в контексте общих усилий по нормализации обстановки в регионе в целом, - отметил Лавров. - Комментируя результаты подписания протоколов, я - от имени нашей страны - заявил, что Россия готова поддерживать этот процесс через дальнейшее осуществление проектов сотрудничества с Арменией и Турцией, в первую очередь в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияТурцияРоссия
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