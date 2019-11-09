Лавров: вопрос возвращения Сирии в Лигу арабских государств давно назрел

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Возвращение Сирии в "арабскую семью" - Лигу арабских государств (ЛАГ) - должно стать неотъемлемой частью окончательного урегулирования сирийского кризиса. Такую позицию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил в интервью армянскому агентству Mediamax.

"Речь идет о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств. Вопрос этот, на наш взгляд, уже давно назрел ", - отметил министр.

Глава МИД РФ обратил внимание на произошедшие в последние недели позитивные шаги в урегулировании сирийского кризиса, в частности, начало работы сирийского Конституционного комитета в Женеве. "Впервые удалось запустить прямой межсирийский диалог по вопросам, связанным с Основным законом Сирийской Арабской Республики (САР), - сказал он. - Теперь самим сирийцам предстоит самостоятельно, без вмешательства, давления извне или навязывания искусственных временных сроков договориться по всему спектру соответствующих вопросов".

Кроме того, российский министр подчеркнул, что меморандум по итогам переговоров Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 22 октября о мерах, призванных способствовать деэскалации ситуации на северо-востоке арабской страны, "стал важным шагом на пути восстановления территориальной целостности Сирии".

Лавров также указал, что на фоне политического прогресса в Сирии растет потребность в активизации усилий международного сообщества по оказанию всем сирийцам комплексного гуманитарного содействия. "Ценим вклад армянской стороны, которая доставляет в Сирию гуманитарную помощь, работает над разминированием и ликвидацией взрывоопасных веществ, а также оказывает медицинское содействие. У нас с нашими армянскими друзьями есть опыт совместных гуманитарных операций. Убежден, что эту практику нам необходимо продолжать", - добавил он.

"Россия также активно способствует решению гуманитарных проблем в Сирии. Центр по примирению враждующих сторон на авиабазе Хмеймим на ежедневной основе осуществляет доставку продовольствия и предметов первой необходимости в различные районы страны. Российскими саперами были разминированы многочисленные населенные пункты и важные объекты инфраструктуры", - отметил глава МИД.