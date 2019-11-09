В МИД РФ заявили, что поведение инспекторов МАГАТЭ не должно вызывать вопросов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Инцидент с задержанием инспектора МАГАТЭ в Иране был разрешен в кратчайшие сроки, но поведение этих специалистов не должно вызывать вопросов. Об этом заявил журналистам в субботу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на полях IV Московской конференции по нераспространению.

"Да, действительно такой эпизод имел место, - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать задержание инспектора МАГАТЭ в Иране. - Он был урегулирован уже давно, почти сразу, в кратчайшие сроки. Наше отношение вполне понятное. Привилегии и иммунитеты должны соблюдаться, а инспекторы должны вести себя так, как полагается, чтобы их поведение не вызывало никаких вопросов и подозрений".

На прошлой неделе один из специалистов МАГАТЭ не был допущен на иранский ядерный объект в Натанзе. По информации Организации по атомной энергии Ирана, в момент проверки на входе сработало оборудование, которое указало на наличие подозрительных веществ и материалов. Тегеран сообщил об этом в МАГАТЭ и аннулировал лицензию сотрудника на проведение инспекций в стране.