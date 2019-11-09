МИД РФ прокомментировал решение Международного суда ООН в споре с Украиной о юрисдикции

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Решение Международного суда ООН по юрисдикционным спорам России в деле "Украина против Российской Федерации" не предрешает исход дела. Об этом в субботу говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ.

"Решение суда о наличии у него юрисдикции не предрешает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора", - сообщили в ведомстве.

РФ рассчитывает, что Международный суд ООН в итоге оставит претензии Украины без удовлетворения, подчеркнули в МИД. "Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", - указано в комментарии.

В МИД также отметили, что нежелание суда учесть возражение России в споре с Украиной о применимости Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ) к обстоятельствам дела трудно объяснить.

"Суд фактически проигнорировал другие юрисдикционные возражения со стороны Москвы, позволив Украине перевести навязанный российской стороне спор по МКБФТ в рассмотрение по существу, - отметили в министерстве. - Такую позицию суда сложно объяснить, поскольку на этапе временных мер в 2017 году суд поддержал аргументацию России, придя к выводу, что утверждения Украины о якобы нарушенных ее правах по МКБФТ не являются обоснованными".