Рябков: в Москве надеются, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Иран никогда не будет обладать ядерным потенциалом. Об этом в субботу на IV Московской конференции по нераспространению заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"У Ирана нет ядерного оружия и мы надеемся, никогда его не будет, - сказал Рябков. - Для этого международным сообществом созданы надежная международно-правовая сетка и необходимые проверочные механизмы".

По словам дипломата, Россия надеется, что инициатива, предложенная президентом Франции Эмманюэлем Макроном по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД), позволит сохранить соглашение.

"Мы решительно поддерживаем усилия, направленные на деэскалацию вокруг Ирана и возвращение реализации СВПД в изначально согласованные рамки. Надеемся, что известная инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона позволит сохранить СВПД", - сказал он.