X Азиатская конференция клуба "Валдай" открывается в Самарканде

САМАРКАНД /Узбекистан/, 10 ноября. /ТАСС/. X Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка" открывается в воскресенье в Самарканде.

Форум продлится два дня и соберет более 60 дипломатов и ученых из 11 стран - России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции, Японии.

Соорганизатором конференции выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана - ведущий аналитический центр страны, созданный в 1992 году.

Сердце Евразии

Конференция клуба "Валдай" впервые проходит в Узбекистане. Как пояснили в пресс-службе клуба, выбор площадки не случаен: Узбекистан является одним из ведущих государств Центральной Азии, а курс президента страны Шавката Мирзиёева на усиление регионального сотрудничества кардинальным образом изменил атмосферу взаимоотношений в регионе.

В ходе двухдневных дискуссий эксперты обсудят широкий круг вопросов, связанных с Центральной Азией - цивилизационным, логистическим и экономическим узлом Большой Евразии. В их числе - вызовы безопасности, проблемы регионального многостороннего сотрудничества, роль и будущее Центральной Азии в современном мире. Кроме того, в рамках форума состоится отдельная сессия, посвященная российско-узбекским отношениям с участием экспертов двух стран.

Российскую делегацию на конференции возглавит директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник. Узбекскую сторону представят секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, председатель комитета Сената Олий мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов, председатель комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов. В конференции также примут участие представители Евразийской экономической комиссии.