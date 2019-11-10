Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
БРИКС
Обновлено 

Путин на полях саммита БРИКС проведет три отдельные встречи

Саммит пройдет в Бразилиа 13-14 ноября
Описание
© Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. График двусторонних встреч, которые президент Владимир Путин проведет в Бразилии на саммите БРИКС, еще верстается, пока в нем запланировано три отдельные встречи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отдельно там три встречи сейчас запланировано, но дорабатывается", - сказал представитель Кремля, добавив, что в Бразилиа Путин "со всеми участниками так или иначе встретится".

Ранее пресс-секретарь президента сообщил ТАСС, что Путин может провести отдельную встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару на полях саммита БРИКС.

Путин планирует совершить трехдневную поездку в Бразилию, где 13-14 ноября состоится саммит БРИКС. Сам российский лидер выражал надежду, что ему удастся встретиться в Бразилии с председателем КНР Си Цзиньпином. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй отмечал, что лидеры РФ и КНР могут на этой встрече "обменяться мнениями по всему спектру отношений".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБРИКСПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Песков: Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года
Россия также направила приглашения на празднование 75-й годовщины Победы премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Монголии Халтмаагийн Баттулге, руководителям стран ШОС, европейским лидерам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС