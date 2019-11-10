Песков: Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын пока не дали официального ответа на приглашение посетить Россию и принять участие в торжествах по случаю празднования 75-й годовщины Победы 9 мая 2020 года в Москве. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет [ответа на приглашение]", - сказал он, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле ответ из Вашингтона и Пхеньяна.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее сообщалось, что Россия также направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Монголии Халтмаагийн Баттулге, руководителям стран ШОС, европейским лидерам.