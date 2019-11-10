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Футбол в России
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МИД России: США используют политические ресурсы для недобросовестной конкуренции в спорте

В Вашингтоне "развернули против россиян настоящую визовую войну", отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. США используют политические ресурсы против россиян, чтобы вести недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД РФ, комментируя информацию о проблемах с выдачей виз футболистам клуба "Спартак".

"Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, - недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США", - подчеркнули в министерстве.

Собеседник отметил, что США "развернули против россиян настоящую визовую войну". "Страдают все: и деятели искусства, культуры, спорта. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре либо прошли", - добавил он.

Ранее в субботу владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что из-за проблем с получением игроками американских виз клуб намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо (штат Флорида) в январе 2020 года.

Теги
Российский футболСШАРоссия
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