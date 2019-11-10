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Лавров: РФ и Армения вместе противостоят попыткам переписать итоги Второй мировой войны

Отношения двух стран стоят на фундаменте общей истории, отметил глава МИД России

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Москва и Ереван совместно борются с попытками переиначить итоги Второй мировой войны. Об этом заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы едины в понимании необходимости противодействовать попыткам переписать историю, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны", - сказал он.

Министр подчеркнул, что отношения двух стран стоят на фундаменте общей истории, в течение которой народы вместе переживали тяжелые трудности. "Многовековая дружба россиян и армян, закаленная суровыми военными испытаниями, остается залогом дальнейшего укрепления Российско-армянского стратегического партнерства и союзничества на благо наших граждан, во имя безопасности и стабильности в Закавказье и в целом в нашем регионе", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
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