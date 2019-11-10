Лавров: Пашинян в числе первых принял приглашение Путина приехать на 75-летие Победы

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия Победы. Об этом заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В следующем году мы отмечаем 75-летие Великой победы. Для нас особенно важно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве", - сказал он.

Министр добавил, что Россия высоко ценит постоянное внимание, которое уделяется в Армении сбережению памяти о событиях Великой Отечественной войны. "Доброй традицией становится проведение акции "Бессмертный полк", в рядах которого в этом году с десятью тысячами других участников прошел президент Армении Армен Саркисян", - подчеркнул он.