Лавров в Армении встретится с Пашиняном и обсудит с главой МИД экономику и Карабах

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе официального визита в Ереван обсудит развитие российско-армянского сотрудничества, вопросы региональной безопасности и урегулирование нагорнокарабахского конфликта. Лавров встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, проведет переговоры с главой армянского дипведомства Зограбом Мнацаканяном. Кроме того, в программе министра - выступление перед преподавателями и студентами ереванских вузов.

Лавров прибыл в Ереван в воскресенье, и тем же вечером вместе с армянским коллегой принял участие в открытии в Национальной галерее Армении выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметили в МИД РФ, визит министра является "логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества" двух стран в различных областях.

Интенсивный диалог

Глава российского дипведомства впервые посещает Армению с визитом после смены власти в республике в мае 2018 года. Лавров в интервью армянскому агентству Mediamax заявил, что новое руководство страны во главе с Пашиняном продемонстрировало "серьезный настрой на укрепление союзнических отношений, расширение всестороннего взаимодействия - как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных форматов". Подтверждением тому служит, в частности, активный диалог на высшем уровне: в 2019 году президент РФ Владимир Путин встречался с премьер-министром Армении четыре раза. Сам Пашинян ранее сообщил, что может нанести официальный визит в Россию в первой половине 2020 года.

По всем направлениям

Регулярно контактируют и главы МИД двух стран: месяц назад Лавров и Мнацаканян провели встречу на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Ашхабаде. В ходе нынешних переговоров министры рассмотрят "весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС", отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия, указали в МИД РФ, остается ведущим экономическим партнером Армении. Взаимный товарооборот по итогам восьми месяцев текущего года составил $1,34 млрд, в Армении действует более 2 тыс. предприятий с российским капиталом. В первом полугодии 2020 года в Ереване планируется провести юбилейное 20-е заседание двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Особое внимание стороны уделяют развитию контактов в сферах образования, науки и культуры. "В российских вузах обучаются порядка 6 тыс. граждан Армении, в том числе более 1,5 тыс. - за счет федерального бюджета. В республике функционируют шесть филиалов российских вузов, а также Российско-Армянский университет (всего более 3,5 тыс. студентов)", - информировали в МИД. А 25-28 ноября в Москве пройдет Пятый российско-армянский молодежный форум.

Вопросы интеграции

Москва и Ереван "конструктивно и заинтересовано сотрудничают в форматах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ", подчеркнули на Смоленской площади.

С учетом председательства Армении в ЕАЭС в 2019 году стороны плотно взаимодействуют "по предложенной армянской стороной повестке - проведение скоординированной энергетической политики, реализация "цифровой повестки", устранение барьеров, развитие отношений с третьими странами и объединениями", подчеркнули в МИД РФ.

"Ведем совместную подготовку к российской "вахте" в ОДКБ в следующем году", - указали в дипведомстве. Во время поездки в Армению в конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на успешное сотрудничество двух стран как в рамках ОДКБ, так и в двустороннем формате. Так, в соответствии с планом военного сотрудничества РФ и Армения намерены в 2020 году провести более 60 совместных мероприятий.

Нагорный Карабах

Лавров и Мнацаканян обсудят вопросы международной и региональной проблематики, включая перспективы нагорнокарабахского урегулирования. Москва продолжает активно участвовать в усилиях по решению нагорнокарабахского конфликта и в роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция), и в национальном качестве. Так, в апреле в российской столице состоялась встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении, на которой обсуждались в том числе и меры гуманитарного характера. Тогда Баку и Ереван договорились принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении, а также обсуждали возможность взаимных поездок журналистов.

"По нашему твердому убеждению, урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами, путем диалога между сторонами, - заявили в МИД РФ в преддверии переговоров Лаврова и Мнацаканяна. - Полагаем, что при наличии политической воли дипломатические усилия рано или поздно позволят продвинуться вперед и прийти к компромиссу".

Сам Лавров ранее приветствовал "сохранение относительной стабильности" на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и отметил, что "дальнейшее снижение напряженности могло бы способствовать созданию атмосферы, благоприятствующей переговорному процессу".