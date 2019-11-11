Рябков: Россия сомневается в решимости США выйти из Договора по открытому небу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Москва сомневается в решимости Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и надеется на то, что США останутся его участником. Об этом сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.

"Нам надо будет взвесить ситуацию заново. Мы считаем договор важным элементом, который, особенно в нынешней ситуации, стабилизирует многие процессы. Варианты действий [в ответ на возможный выход США] есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально. При этом мы не уверены, что США близки к выходу (из ДОН - прим. ТАСС)", - отметил Рябков.

При этом дипломат подчеркнул, что в Москве хотели бы надеяться на то, что США все же останутся участниками договора.

Газета The Wall Street Journal 27 октября сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из ДОН. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное и консультации продолжаются.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, ДОН является важной мерой укрепления доверия и безопасности. Вступление в силу ДОН (наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года) практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.