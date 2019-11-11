Путин направил приветствие участникам Азиатской конференции дискуссионного клуба "Валдай"

САМАРКАНД /Узбекистан/, 11 ноября. /ТАСС/. Россия готова к равноправному и конструктивному взаимодействию со странами Центральной Азии и всего евразийского пространства. Об этом говорится в приветственном послании президента России Владимира Путина участникам X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Россия готова к конструктивному и равноправному взаимодействию со всеми странами континента. Исходим из того, что мир и благополучие на евразийском пространстве являются важнейшим условием безопасности и стабильности в глобальном масштабе", - говорится в приветствии, текст которого зачитал посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Как отметил российский лидер, конференция посвящена весьма актуальной тематике - возможностям многостороннего сотрудничества в Центральной Азии и на всем евразийском пространстве в контексте глобальных угроз и вызовов.

"Хотел бы искренне поблагодарить руководство дружественного Узбекистана и всех, кто принял участие в подготовке конференции, а ее участникам пожелать интересных и плодотворных дискуссий", - заключил глава государства.

Двухдневный форум собрал дипломатов и ученых из России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и других стран. Соорганизатором конференции выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана - ведущий аналитический центр страны, созданный в 1992 году. Конференция клуба "Валдай" впервые проходит в Узбекистане.