Делегаты из 85 стран примут участие в работе Форума молодых дипломатов 13-15 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 160 делегатов из 85 стран станут участниками III Глобального форума молодых дипломатов, который пройдет в Москве 13-15 ноября. Об этом сообщили в понедельник ТАСС организаторы мероприятия.

Традиционно в дискуссиях принимают участие действующие молодые сотрудники внешнеполитических ведомств. В этом году его центральная тема - изменения глобального миропорядка. "Форум станет рекордным по количественной и географической составляющей: более 160 делегатов из 85 государств мира", - отметил собеседник агентства.

Специальными гостями мероприятия, как ожидается, станут заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал. Кроме того, по словам организаторов, впервые в рамках форума состоится официальная церемония подписания Меморандума о взаимодействии между организациями молодых сотрудников МИД России и МИД ОАЭ.