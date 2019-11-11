Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Делегаты из 85 стран примут участие в работе Форума молодых дипломатов 13-15 ноября

В дискуссиях примут участие действующие молодые сотрудники внешнеполитических ведомств

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 160 делегатов из 85 стран станут участниками III Глобального форума молодых дипломатов, который пройдет в Москве 13-15 ноября. Об этом сообщили в понедельник ТАСС организаторы мероприятия.

Традиционно в дискуссиях принимают участие действующие молодые сотрудники внешнеполитических ведомств. В этом году его центральная тема - изменения глобального миропорядка. "Форум станет рекордным по количественной и географической составляющей: более 160 делегатов из 85 государств мира", - отметил собеседник агентства.

Специальными гостями мероприятия, как ожидается, станут заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал. Кроме того, по словам организаторов, впервые в рамках форума состоится официальная церемония подписания Меморандума о взаимодействии между организациями молодых сотрудников МИД России и МИД ОАЭ.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссияСигал, СтивенГрушко, Александр Викторович
Реклама на ТАСС
Косачев: неготовность оппозиции в Боливии идти по конституционному пути настораживает
Ключевой целью ухода лидера страны было желание остановить насилие, отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС