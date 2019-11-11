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Лавров поздравил Пашиняна с результативным председательством Армении в ЕАЭС

Глава МИД России также отметил тесный диалог Москвы и Еревана по линии экономических ведомств

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в понедельник поздравил его с результативным председательством республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

По его словам, взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ является для Москвы приоритетным. "Поздравляем Армению с очень результативным председательством в ЕАЭС", - отметил российский министр.

Лавров также отметил тесный диалог России и Армении по линии экономических ведомств, интенсивные контакты ведомств. "Буквально за последние месяц - полтора в Ереване побывали и министр обороны, и министр здравоохранения, председатель Следственного комитета, председатель Государственной думы, - напомнил он. - Так что по всем направлениям очень тесные контакты".

Кроме того, глава российского МИД обратил внимание на неуклонный рост торговли с Арменией, напомнив, что Москва является ведущим партнером Еревана и первым инвестором в его экономику.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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