Лавров заявил, что Россия ждет премьера Армении с официальным визитом в 2020 году

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Москва ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян нанесет официальный визит в Россию в следующем году. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Он назвал важной состоявшуюся ранее беседу с Пашиняном. "Подтвердилась настроенность наших стран на продолжение доверительного диалога на высшем уровне, - отметил Лавров. - Предстоят дополнительные встречи, в том числе на полях саммита ОДКБ, который состоится уже в этом месяце, и мы в будущем году ждем Никола Пашиняна с официальным визитом в РФ. Важно проработать его насыщенное наполнение".

"Разумеется, мы очень ценим то, что он принял приглашение приехать на торжества по случаю 9 мая в Москву", - подчеркнул глава дипведомства.

Лавров отметил тесную координацию между МИД двух стран. "Признательны за поддержку наших инициатив в ООН, в свою очередь будем и далее поддерживать инициативы наших армянских друзей", - сказал министр.