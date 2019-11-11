Лавров: в ближайшее время специалисты РФ могут получить допуск в биолаборатории Армении

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Переговоры по меморандуму о допуске российских специалистов в биолаборатории Армении завершены, Москва рассчитывает на его скорое подписание. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

"В целом переговоры над текстом меморандума завершены, документ проходит межведомственное согласование, - отметил глава МИД РФ. - Рассчитываем, что в ближайшее время он будет подписан, это создаст дополнительную возможность для нашего взаимодействия в сфере биологической безопасности". "Считаем эти контакты с нашими соседями, союзниками, партнерами важной частью повестки дня в том, что касается вопросов безопасности в самом широком смысле слова", - продолжил Лавров.

Министр напомнил, что у конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), к сожалению, "в силу категорических возражений США, нет верификационного механизма". "Мы многие годы пытаемся такой механизм создать, но американские коллеги предпочитают избегать такой договоренности и ведут дело к тому, чтобы по всему миру на двусторонней основе создавать лаборатории как бы под себя", - указал Лавров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в этой сфере у нас с нашими союзниками - Арменией и другими [партнерами] - была полная и обоюдная транспарентность, - отметил глава российской дипломатии. - Об этом мы сегодня тоже говорили. Как я понимаю, об этом идет речь в меморандуме, который скоро, надеюсь, вступит в силу".

Как подчеркнул в свою очередь глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, биологическая безопасность является одним из ключевых приоритетов для официального Еревана. "Нам удалось за эти годы восстановить и укрепить механизмы обеспечения биологической безопасности. Хочу подтвердить слова Сергея Викторовича, что данный вопрос касается сотрудничества союзников - Армении и России - в области биологической безопасности в более широком контексте", - отметил он.

"Этот документ [меморандум] позволит Еревану и Москве консолидировать потенциал сотрудничества в области биологической безопасности", - заключил глава МИД Армении.