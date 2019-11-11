Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: в ближайшее время специалисты РФ могут получить допуск в биолаборатории Армении

Глава МИД России сообщил о завершении переговоров по меморандуму о допуске российских специалистов в лаборатории

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Переговоры по меморандуму о допуске российских специалистов в биолаборатории Армении завершены, Москва рассчитывает на его скорое подписание. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

"В целом переговоры над текстом меморандума завершены, документ проходит межведомственное согласование, - отметил глава МИД РФ. - Рассчитываем, что в ближайшее время он будет подписан, это создаст дополнительную возможность для нашего взаимодействия в сфере биологической безопасности". "Считаем эти контакты с нашими соседями, союзниками, партнерами важной частью повестки дня в том, что касается вопросов безопасности в самом широком смысле слова", - продолжил Лавров.

Министр напомнил, что у конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), к сожалению, "в силу категорических возражений США, нет верификационного механизма". "Мы многие годы пытаемся такой механизм создать, но американские коллеги предпочитают избегать такой договоренности и ведут дело к тому, чтобы по всему миру на двусторонней основе создавать лаборатории как бы под себя", - указал Лавров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в этой сфере у нас с нашими союзниками - Арменией и другими [партнерами] - была полная и обоюдная транспарентность, - отметил глава российской дипломатии. - Об этом мы сегодня тоже говорили. Как я понимаю, об этом идет речь в меморандуме, который скоро, надеюсь, вступит в силу".

Как подчеркнул в свою очередь глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, биологическая безопасность является одним из ключевых приоритетов для официального Еревана. "Нам удалось за эти годы восстановить и укрепить механизмы обеспечения биологической безопасности. Хочу подтвердить слова Сергея Викторовича, что данный вопрос касается сотрудничества союзников - Армении и России - в области биологической безопасности в более широком контексте", - отметил он.

"Этот документ [меморандум] позволит Еревану и Москве консолидировать потенциал сотрудничества в области биологической безопасности", - заключил глава МИД Армении.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Лавров заявил, что армия Сирии должна максимально быстро занимать всю территорию страны
Глава МИД России добавил, что попытка США забрать под свой контроль нефтяные объекты Сирии противозаконна
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС