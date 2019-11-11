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Нагорно-карабахский конфликт
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Лавров: без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить невозможно

Россия готова и далее активно играть посредническую роль в различных форматах по урегулированию конфликта, заявил глава российского МИД

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Достичь договоренностей по нагорно-карабахскому урегулированию невозможно без согласия населения этого региона. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как Россия относится к предложению вернуть Карабах за стол переговоров в качестве полноценного участника процесса нагорно-карабахского урегулирования, министр ответил, что "согласовывать и определять состав участников переговоров должны сами стороны". "На раннем этапе консультаций и последующих переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, когда останавливались боевые действия, Нагорный Карабах был участником соответствующих договоренностей и соответствующих переговоров, которые после прекращения огня начались. На каком-то этапе руководство Армении, один из предыдущих президентов, принял решение, что интересы Нагорного Карабаха будет представлять Ереван", - напомнил Лавров.

"Мы как участники группы сопредседателей можем, продвигая этот процесс, только добиваться того, чтобы он шел в русле общего согласия. И всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не поддержит", - подчеркнул он.

По словам главы МИД РФ, на сегодняшней встрече премьер-министр Армении Никол Пашинян упомянул о своем публичном заявлении, в котором говорилось, что "итоговые договоренности должны учитывать интересы и Армении, и Карабаха, и Азербайджана". "С этим трудно спорить", - заключил министр.

Посредничество России

По словам Лаврова, Россия готова и далее активно играть посредническую роль в различных форматах по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. 

"Россия будет готова и далее оказывать самое активное посредническое содействие как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в национальном качестве в формате РФ - Армения - Азербайджан", - отметил он.

Глава МИД РФ обратил внимание на "важность активизации усилий, направленных на активное конструктивное продвижение переговоров между самими сторонами [карабахского конфликта] и необходимость дальнейших шагов с целью ослабления напряженности в зоне конфликта с учетом имеющихся договоренностей, в том числе тех, которые были согласованы в апреле этого года на встрече министров России, Армении и Азербайджана и трех сопредседателей Минской группы".

"Считаем важным продолжать реализацию на земле этих мер, которые согласованы между министрами и о которых шла речь на встрече лидеров Армении и Азербайджана, состоявшихся в этом году", - подчеркнул Лавров.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.

Соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияНагорно-карабахский конфликт
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