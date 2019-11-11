Лавров заявил, что армия Сирии должна максимально быстро занимать всю территорию страны

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Москва будет настаивать на том, чтобы сирийская армия максимально оперативно заняла всю территорию Сирии. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится с визитом в Армении.

Российский министр признался, что уже не успевает следить за "постоянно меняющимися зигзагами американской политики". "Насчет того, что делают Соединенные Штаты на севере Сирии. Конечно же, их попытка по большому счету ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы противозаконна, - подчеркнул Лавров. - Ничего хорошего она сирийскому урегулированию не несет, только сохраняет дополнительный серьезный раздражитель в этой части Сирии".

"Будем настаивать на том, чтобы сирийская армия максимально быстро занимала всю территорию своего государства, - сказал глава МИД РФ. - Только это поможет положить надежный конец терроризму и решить все вопросы, связанные с окончательным политическим урегулированием".

Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты, в том числе крупный газоперерабатывающий завод, который иногда называют Conoco. Он был построен компанией Conocophillips, но позднее перешел под контроль государственной Сирийской газовой компании, у которой после начала в стране гражданской войны его отбили вооруженные боевики. В Минобороны РФ заявляли, что США осуществляют контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.