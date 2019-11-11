Лавров сообщил, что Россия и Армения удовлетворены динамикой роста товарооборота

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Темпы роста товарооборота во внешней торговле между Россией и Арменией сохраняют позитивную динамику. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

"Россия - ведущий внешнеэкономический партнер Армении, - отметил глава российского дипведомства. - Мы удовлетворены с обеих сторон уровнем торгово-экономического сотрудничества, развитию которого способствует участие наших стран в Евразийском экономическом союзе. В прошлом году товарооборот вырос почти на 11%. Позитивная динамика сохраняется и в нынешнем году".

Министр сообщил, что во время переговоров стороны "проанализировали ход реализации крупных совместных проектов, прежде всего в топливно-энергетической и транспортной сферах". В этой связи Лавров обратил внимание на "очень полезную работу существующих механизмов сотрудничества - межправительственной комиссии по торгово-экономическому взаимодействию и межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству".