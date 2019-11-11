Лавров сообщил, что Россия всегда готова подставить Армении плечо

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Россия всегда готова быть рядом с Арменией, помогать ей и подставлять плечо. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед выпускниками Дипломатической школы и студентами ереванских вузов.

Министр отметил, что сегодня Армения решает масштабные задачи по обеспечению устойчивого социально-экономического развития. "Армянскому народу, одному из древнейших, с богатейшими традициями и обычаями, обладающему высокой культурой, это по силам, - сказал он. - И Россия всегда готова быть рядом, подставлять плечо, помогать".

Оказание помощи христианам в Сирии и на Ближнем Востоке в целом является общей заботой России и Армении, заявил Лавров. "Важной общей заботой остается оказание содействия всем христианам Ближнего Востока, которые стали жертвами близоруких геополитических экспериментов и которые массово покидали страны, где их предки жили веками", - отметил он.

Поддержка русского языка

Русский язык последовательно поддерживают в Армении, и Россия надеется, что эта линия будет продолжена, заявил Лавров.

"Мы видим, как власти Армении последовательно поддерживают русский язык. Надеемся, что эта линия будет продолжена, без каких-либо откатов. Поскольку, во-первых, армяне хорошо знают русскую культуру и ценят русскую культуру. Во-вторых, в чисто практическом плане, знание русского языка создает дополнительные возможности для нахождения применения своих способностей на всем постсоветском пространстве - это тоже немаловажный фактор. И конечно, язык, как средство межнационального общения, подчеркивает цивилизованность той или иной нации", - сказал Лавров.

Сотрудничество по Сирии

Глава МИД РФ обратил особое внимание на "недавно начавшееся сотрудничество по Сирии, прежде всего в сфере оказания гуманитарного содействия ее населению".

"Наши военные медики и саперы плодотворно взаимодействуют на земле, и это отмечают сами сирийцы, включая армянскую общину в Сирии, - подчеркнул Лавров. - Россия многое сделала для созыва Конституционного комитета по определению путей политического урегулирования сирийского кризиса, в котором есть и представительница от сирийских армян".