Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Каких-либо контактов [у Кремля] ни с господином Моралесом, ни с его представителями не было", - сказал он. "Что касается убежища, то никто и не запрашивал убежища", - добавил Песков.

Кремль рассчитывает, что ситуация в Боливии будет урегулироваться на основании закона и без вмешательства третьих стран. "Сейчас, конечно, мы призываем всех к спокойствию, надеемся, что дальнейшее развитие ситуации в Боливии будет [происходить] в рамках закона", - заявил Песков.

"Конечно, мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран", - подчеркнул Песков.