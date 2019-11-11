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Песков заявил, что дата саммита в "нормандском формате" пока не определена

Дата саммита в нормандском формате пока не определена - Песков.

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Лавров: нет оснований полагать, что кто-то начнет войну между Арменией и Турцией
Ранее Россия активно способствовала заключению так называемых Цюрихских протоколов, отметил глава российского МИД
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