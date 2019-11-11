Лавров: неонацисты на Украине "в грош не ставят" миролюбивые инициативы украинской власти

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Разгул неонацизма на Украине продолжается. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед выпускниками Дипломатической школы и студентами ереванских вузов.

"Ведущие европейские державы пошли [в свое время] на поводу у тех, кто захватил незаконно власть и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма на Украине, - отметил российский министр. - В Европе тоже такие тенденции есть. На Украине неонацисты просто правят бал".

В этой связи Лавров обратил внимание на то, что неонацисты сегодня "в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".

Отчет по Донбассу

Россия призывает наблюдателей ОБСЕ при составлении отчетов по Донбассу отражать не просто перечисление количества жертв среди мирного населения и количества преднамеренных атак на гражданские объекты, а также показывать, кто это делает и на какой стороне больше жертв, заявил Лавров.

"Кто-нибудь из вас может припомнить хоть один эпизод из 2014 года, когда с территории Донбасса кто-то стал бы нападать на остальную Украину, вообще ничего такого не было, - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. - Они сказали: "Ребята, вы совершили преступление, вы нарушили конституцию, мы не хотим быть к этому причастны. Оставьте нас в покое, мы хотим понять, что будет дальше и как нам с вами общаться". Вот за это их объявили террористами, на них пошла атака".

"Мы уже много раз просим наблюдателей ОБСЕ, которые трудятся в непростых условиях, там есть и россияне, и армяне, просим их в своих отчетах не просто перечислять количество жертв среди мирного населения, количество преднамеренных атак на гражданские объекты, а показывать, кто это делает и на какой стороне жертв больше, а на какой меньше", - добавил глава российского дипведомства.

Он также указал, что России два года назад удалось этого добиться. "Один раз нам это удалось в 2017 году в сентябре, хотя тогдашний киевский режим пытался заблокировать публикацию такого доклада, из него следует, что в пять раз чаще страдают гражданские и жители и объекты на той стороне, которая находится под контролем самопровозглашенных республик, что однозначно для любого военного специалиста указывает на то, что инициируют атаки по мирному населению, по гражданским объектам, по детским садам, по школам, по деревням и селам именно украинские силовики, рядом с которыми работают неонацистские батальоны", - добавил министр.