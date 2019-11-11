Лавров сообщил, что Россия не станет сотрудничать с ЕС в ущерб взаимодействию с Китаем

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Россия не намерена прекращать сотрудничество с Китаем ради налаживания более тесного взаимодействия с Европейским союзом. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов Армении.

По его словам, Россия весьма заинтересована в развитии отношений с Евросоюзом. "Мы за, - подчеркнул глава МИД РФ. - Но только мы не будем сотрудничать с ЕС за счет прекращения сотрудничества с нашими партнерами в Евразии, включая, конечно же, Китай".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег Москву от того, чтобы делать упор на евразийское сотрудничество, поскольку в этом случае якобы есть риск оказаться под чрезмерным влиянием Китая. По мнению главы французского государства, взаимодействие с Евросоюзом является единственным реалистичным путем для успешного развития России.

Россия никогда не была инициатором даже минимального отката в отношениях с Европейским Союзом, заявил Лавров.

"Мы никогда не инициировали какое-либо ухудшение, осложнение, даже минимальный откат в отношениях между нашей страной и ЕС. Нынешняя ненормальная ситуация сложилась после того, как ЕС активно поддержал инспирированный из-за океана государственный переворот на Украине", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Евросоюз решил взять за точку отсчета современных отношений с Россией "признание волеизъявления жителей Крыма, которых хотели там уничтожать, и то, что Россия вступилась за права жителей Донбасса, которые отказались принимать государственный переворот".

Лавров добавил, что за то, что РФ откликнулась на просьбу жителей Крыма и вступилась принципиально за жителей Донбасса, "ЕС обиделся и объявил санкции". "Мы до сих пор, когда начинаем разговор, я их возвращаю все время не к марту 2014 года, а к февралю, когда подписи Германии и Франции никто в грош не поставил из оппозиции. Им это неудобно", - отметил глава МИД РФ.

По словам министра, от ЕС поступают сигналы о том, что они хотят улучшить отношения, но так, чтобы РФ начала это движение, а ЕС бы на него откликнулся. "Но мы не объявляли санкции, мы не разрывали все механизмы сотрудничества с ЕС. У нас было больше 20 секторальных диалогов - все заморожены. И саммиты прекращены. И встречи на уровне министров иностранных дел России и главы европейской внешнеполитической службы практически вообще исчезли", - заключил Лавров.