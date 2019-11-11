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Источник: у спецслужб РФ есть данные по каждому боевику из России, воевавшему в Сирии

Службы безопасности, "как правило, полностью в курсе маршрутов перемещения этих лиц", отметил собеседник агентства

САМАРКАНД /Узбекистан/, 11 ноября. /ТАСС/. Российские спецслужбы обладают полнотой информации о всех гражданах РФ, воевавших на стороне террористов в Сирии. Об этом заявил ТАСС в понедельник источник в дипломатических кругах.

"Что касается российских граждан, [воевавших на стороне боевиков в Сирии], то наши службы безопасности, как правило, полностью в курсе маршрутов перемещения этих лиц. Мы с точностью до единицы знаем, где, когда и что они творили в горячих точках, где находятся их ближайшие родственники. И в этом плане мы чувствуем себя достаточно защищенно", - сказал он.

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