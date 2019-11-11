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Кремлю неизвестно о том, покупали ли родственники Асада недвижимость в Москве

В России свободный рынок, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Администрация президента России не располагает данными о том, покупали ли родственники президента Сирии Башара Асада недвижимость в комплексе "Москва-Сити". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нам неизвестно и нам не должно быть это известно", - отметил он. "В России свободный рынок, очень много как граждан России, так и иностранцев покупают здесь объекты недвижимости, - добавил Песков. - Это нормальная и широко распространенная практика".

Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные неправительственной организации Global Witness сообщила о якобы покупке родственниками президента Сирии Башара Асада около 20 квартир в российской столице, в том числе 19 объектов недвижимости в "Москва-Сити". В статье утверждается, что общая стоимость объектов недвижимости, купленных в период с 2013 до 2019 годы, оценивается в 40 млн долларов, они якобы были приобретены через офшорные ливанские компании.

Теги
СирияРоссияАсад, Башар ХафезПесков, Дмитрий Сергеевич
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