Захарова назвала отношения США с Европой диалогом волков с волками

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Европа не в состоянии эффективно защитить себя без США, охарактеризовала отношения союзников по НАТО как диалог волков с волками.

"Волки и волки. В недавнем интервью глава МИД ФРГ заявил о том, что ни Германия, ни Европа не смогут защитить себя без США, поэтому проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном невозможно. Интересно, а от кого защищаться будут? Только если от самих себя", - написала она в Facebook.

По ее мнению, США и Европа своей странной политикой создают поводы для усиления международного терроризма. "Если Европа боится нападения из Африки, Азии, Ближнего Востока, зачем продает им оружие? Остается Россия. Но Россия не нападала ни на Европу в целом, ни на Германию в частности. Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи", - отметила Захарова.

В воскресенье издание Spiegel Online опубликовало статью Мааса, в котором тот выразил мнение, что ни Германия, ни Европа не смогут себя защитить без США, а проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном безответственно. По его мнению, сильная и суверенная Европа является частью альянса и не должна рассматриваться как замена НАТО.