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Лавров: беседа Путина и Макрона в Брегансоне по принципиальным вопросам была откровенной

Ранее президент Франции заявил, что Россия может выбрать путь на взаимодействие с Евросоюзом

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон честно и откровенно обсудили принципиальные вопросы в отношениях между Россией и Европейским союзом на встрече в форте Брегансон в августе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед выпускниками Дипломатической школы и студентами армянских вузов.

"Наконец-то после таких нашептываний нам, что "мы хотим, но нам не дают, не разрешают", прозвучал громкий ответственный голос президента Макрона. Он назвал вещи своими именами, - сказал он. - Главный мотив его инициативы, нормализации отношений с Россией, он сам объяснил, что без этого Европа гораздо менее конкурентна в сегодняшнем очень непростом мире".

"Вот поэтому была очень подробная, доверительная, неформальная беседа между президентами Путиным и Макроном в Брегансоне в конце августа этого года. Такие принципиальные вопросы были рассмотрены глубоко, откровенно и честно", - отметил министр.

Лавров также оценил один из возможных сценариев развития РФ, предложенных президентом Макроном в интервью британскому изданию The Economist, согласно которому Россия может выбрать путь на взаимодействие с Евросоюзом. "Мы - за, но только мы не будем с Европейским союзом сотрудничать за счет прекращения сотрудничества с нашими партнерами в Евразии, включая, конечно же, Китайскую Народную Республику", - подчеркнул глава дипведомства.

В августе 2019 года состоялись переговоры между президентами России и Франции в форте Брегансон, которые продолжались более двух с половиной часов. По итогам встречи Макрон написал на своей странице в Facebook на русском языке, что Россия - это "очень глубоко европейская страна" и Франция верит "в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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