Лавров заявил, что Ливию лишили государственности расцвет терроризма и волна миграции

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Неразрешенные проблемы Ливии, в частности деятельность террористических организаций и поток нелегальных мигрантов, направляющихся через страну в Европу, привели к крушению ливийской государственности. Такое мнение высказал в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед выпускниками Дипломатической школы и студентами ереванских вузов.

"Видите, какие сейчас проблемы в Ливии остаются? Там нет государства. Через Ливию уже во все остальные страны Африканского континента, прежде всего в Сахаро-Сахельский регион, идет огромное количество контрабандного оружия. Подняли голову, размножаются и между собой координируются многочисленные террористические группировки", - сказал он.

"А в другом направлении - из Африки, из Ближнего Востока, на север, в Европу - через Ливию движется, как вы знаете, уже захлестнувшая Старый континент волна нелегальных мигрантов", - добавил министр.

В ходе гражданской войны в 2011 году ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит повстанцами, что привело к разрушительным последствиям для страны как в политическом, так и в экономическом плане. В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, базирующийся на востоке страны и поддерживаемый избранным парламентом и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.