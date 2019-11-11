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Песков: Россия и Белоруссия сами решают вопросы своих контактов с другими странами

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал планы Александра Лукашенко посетить Вену

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия сами решают вопросы своих контактов с другими странами, но информируют друг друга о ключевых аспектах переговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Вену.

"Это абсолютно нормальная практика, о каких-то важных элементах потом стороны информируют друг друга", - отметил представитель Кремля. "Даже в рамках Союзного государства и Россия, и Белоруссия осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой", - добавил он. Говоря о поездках президента Белоруссии, Песков напомнил, что "это суверенное государство, совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами".

Визит Лукашенко в Вену состоится 11-12 ноября.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичАвстрияБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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