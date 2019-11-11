Слуцкий назвал решение Моралеса поступком настоящего государственника

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что события в Боливии были срежиссированы за пределами страны, а президент Эво Моралес в этой ситуации не допустил гражданское противостояние, уйдя в отставку.

"Происходящее в Боливии - результат кампании, срежиссированной далеко за пределами Ла-Паса. Не сомневаюсь, что внешние силы (нетрудно догадаться, с чьей подачи) подогревали оппозицию. США, как известно, призывали к активной мобилизации против избранного главы государства Эво Моралеса", - сказал он в понедельник журналистам.

По словам Слуцкого, "в результате президентские выборы по уже знакомой схеме стали поводом для организации очередной цветной революции и вывода ситуации за рамки правового поля". Депутат заметил, что у Моралеса были основания, чтобы назвать это госпереворотом.

"В итоге президента Боливии вынудили подать в отставку. Но Моралес поступил как настоящий государственный деятель, не став ввергать свою страну в кровопролитное гражданское противостояние. Это выбор патриота, думающего прежде всего о благополучии своих сограждан", - подчеркнул Слуцкий.

Он указал на то, что и другие стороны в Боливии должны осознавать "необходимость мирного развития политического процесса, проведения честных и легитимных выборов при отсутствии вмешательства извне, восстановления работы всех государственных структур". "Иначе на карте Латинской Америки может появиться новый пылающий очаг", - предупредил Слуцкий.