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Путин и Меркель 11 ноября проведут телефонный разговор

Помощник российского президента Юрий Ушаков не исключил, что стороны могут затронуть вопрос проработки саммита в "нормандском формате"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник проведут телефонный разговор. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Сегодня <...> в 17:30 мск состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: украинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии", - сказал представитель Кремля.

Он не исключил, что лидеры могут, в частности, затронуть вопрос проработки саммита в "нормандском формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина).

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияУшаков, Юрий Викторович
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