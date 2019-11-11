Путин на саммите БРИКС даст оценку ситуации в мировых делах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС 14 ноября даст оценку ситуации в мировых делах, в том числе действиям США по развалу системы контроля за вооружениями, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, саммит пройдет в один день, 14 ноября. Его девиз - "Экономический рост в интересах инновационного будущего". "В программу включены два пленарных заседания, встреча глав государств с членами делового совета БРИКС и руководством нового Банка развития и рабочий завтрак от имени председательства", - сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что первое пленарное заседание будет проходить в закрытом формате и посвящается обсуждению актуальных вопросов международной повестки дня: вопросам стабильности, региональной безопасности, а также вопросам состояния мировой экономики, положения дел в торговле и финансах. "Наш президент будет выступать здесь, он представит своё видение стоящих перед БРИКС актуальных задач, даст оценки ситуации в мировых делах, даст оценки действиям США по развалу системы контроля над вооружениями, изложит наши подходы к урегулированию региональных конфликтов, в частности проинформирует о действиях России в Сирии и принимаемых мерах по налаживанию межсирийского политического диалога. Будет говорить, естественно, о необходимости более тесной координации "пятерки" в отстаивании норм международного права", - сказал Ушаков.

Кроме того, глава государства выскажется за углубление сотрудничества стран БРИКС на экономическом треке: в рамках ВТО, Всемирного банка, Международного валютного фонда. "Основные договоренности саммита будут зафиксированы в итоговой декларации. В ней отражаются консолидированные подходы государств-участников к дальнейшему развитию БРИКС, ставятся задачи на перспективу и так далее", - сказал Ушаков.

По его словам, в российскую делегацию на саммите войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Роснефти Игорь Сечин, глава Росатома Алексей Лихачёв, глава Роснефти Игорь Сечин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Встречи с лидерами

Путин на полях саммита БРИКС проведет двусторонние встречи с лидерами Индии, Китая и Бразилии, сообщил Ушаков. "Что касается нашего участия, то наш президент проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами участвующих государств. Начнем в первый день со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, затем проведем традиционную встречу с [председателем КНР] Си Цзиньпином, а 14 ноября после завершения всех мероприятий состоится встреча с президентом Бразилии Жаиром Болсонару", - сказал Ушаков.

По его словам, на саммите БРИКС президент РФ не планирует проводить отдельную встречу со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой, так как такая встреча состоялась на саммите "Россия - Африка" в конце октября.

Деловой совет и Новый банк развития БРИКС

Главы государств и правительств стран БРИКС также проведут встречу с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития и заслушают доклады о деятельности представляемых ими структур.

"Будут обсуждены вопросы укрепления связей между деловыми кругами пяти стран, а также между предпринимательским сообществом и представителями правительственных структур. Лидерам будет передан отчет о деятельности Совета и предложения по дальнейшему развитию делового сотрудничества в рамках БРИКС", - сказал Ушаков.

Также, по его словам, планируется подвести итоги работы Нового банка развития (НБР) БРИКС. "На данный момент НБР уже одобрено 42 крупных проекта на общую сумму более $11,6 миллиарда, которые будут осуществляться на территории стран объединения. Семь проектов суммарной стоимостью порядка $1,8 миллиарда планируется реализовать в России", - сказал Ушаков.

Форум БРИКС

13 ноября лидеры стран БРИКС примут участие в церемонии закрытия делового форума БРИКС. "Во второй половине дня лидеры стран БРИКС примут участие в церемонии закрытия делового форума БРИКС, то есть выступят на закрытии форума, который в эти дни проведет свою работу", - сказал Ушаков.

По его словам, в форуме примут участие от 700 до 800 участников, в том числе где-то 80 представителей России. "Руководители крупнейших компаний, финансовых организаций, ученые, представители общественных объединений, представители СМИ и так далее. Сама программа форума включает проведение нескольких панельных сессий по актуальным направлениям сотрудничества в рамках "пятерки", то есть торговля, инвестиции, энергетика, инновации, цифровая экономика и так далее. Естественно, главная тема - это укрепление связей между деловыми кругами пяти стран", - сказал Ушаков.

Вечером состоятся протокольные мероприятия: концерт и обед, который дает президент Бразилии Жаир Болсонару в честь лидеров БРИКС.