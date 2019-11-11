Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин на саммите БРИКС даст оценку ситуации в мировых делах

Президент России на полях саммита встретится с лидерами Индии, Китая и Бразилии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС 14 ноября даст оценку ситуации в мировых делах, в том числе действиям США по развалу системы контроля за вооружениями, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, саммит пройдет в один день, 14 ноября. Его девиз - "Экономический рост в интересах инновационного будущего". "В программу включены два пленарных заседания, встреча глав государств с членами делового совета БРИКС и руководством нового Банка развития и рабочий завтрак от имени председательства", - сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что первое пленарное заседание будет проходить в закрытом формате и посвящается обсуждению актуальных вопросов международной повестки дня: вопросам стабильности, региональной безопасности, а также вопросам состояния мировой экономики, положения дел в торговле и финансах. "Наш президент будет выступать здесь, он представит своё видение стоящих перед БРИКС актуальных задач, даст оценки ситуации в мировых делах, даст оценки действиям США по развалу системы контроля над вооружениями, изложит наши подходы к урегулированию региональных конфликтов, в частности проинформирует о действиях России в Сирии и принимаемых мерах по налаживанию межсирийского политического диалога. Будет говорить, естественно, о необходимости более тесной координации "пятерки" в отстаивании норм международного права", - сказал Ушаков.

Кроме того, глава государства выскажется за углубление сотрудничества стран БРИКС на экономическом треке: в рамках ВТО, Всемирного банка, Международного валютного фонда. "Основные договоренности саммита будут зафиксированы в итоговой декларации. В ней отражаются консолидированные подходы государств-участников к дальнейшему развитию БРИКС, ставятся задачи на перспективу и так далее", - сказал Ушаков.

По его словам, в российскую делегацию на саммите войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Роснефти Игорь Сечин, глава Росатома Алексей Лихачёв, глава Роснефти Игорь Сечин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Встречи с лидерами

Путин на полях саммита БРИКС проведет двусторонние встречи с лидерами Индии, Китая и Бразилии, сообщил Ушаков. "Что касается нашего участия, то наш президент проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами участвующих государств. Начнем в первый день со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, затем проведем традиционную встречу с [председателем КНР] Си Цзиньпином, а 14 ноября после завершения всех мероприятий состоится встреча с президентом Бразилии Жаиром Болсонару", - сказал Ушаков.

По его словам, на саммите БРИКС президент РФ не планирует проводить отдельную встречу со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой, так как такая встреча состоялась на саммите "Россия - Африка" в конце октября.

Деловой совет и Новый банк развития БРИКС

Главы государств и правительств стран БРИКС также проведут встречу с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития и заслушают доклады о деятельности представляемых ими структур.

"Будут обсуждены вопросы укрепления связей между деловыми кругами пяти стран, а также между предпринимательским сообществом и представителями правительственных структур. Лидерам будет передан отчет о деятельности Совета и предложения по дальнейшему развитию делового сотрудничества в рамках БРИКС", - сказал Ушаков.

Также, по его словам, планируется подвести итоги работы Нового банка развития (НБР) БРИКС. "На данный момент НБР уже одобрено 42 крупных проекта на общую сумму более $11,6 миллиарда, которые будут осуществляться на территории стран объединения. Семь проектов суммарной стоимостью порядка $1,8 миллиарда планируется реализовать в России", - сказал Ушаков.

Форум БРИКС

13 ноября лидеры стран БРИКС примут участие в церемонии закрытия делового форума БРИКС. "Во второй половине дня лидеры стран БРИКС примут участие в церемонии закрытия делового форума БРИКС, то есть выступят на закрытии форума, который в эти дни проведет свою работу", - сказал Ушаков.

По его словам, в форуме примут участие от 700 до 800 участников, в том числе где-то 80 представителей России. "Руководители крупнейших компаний, финансовых организаций, ученые, представители общественных объединений, представители СМИ и так далее. Сама программа форума включает проведение нескольких панельных сессий по актуальным направлениям сотрудничества в рамках "пятерки", то есть торговля, инвестиции, энергетика, инновации, цифровая экономика и так далее. Естественно, главная тема - это укрепление связей между деловыми кругами пяти стран", - сказал Ушаков.

Вечером состоятся протокольные мероприятия: концерт и обед, который дает президент Бразилии Жаир Болсонару в честь лидеров БРИКС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияИндияРоссияКитайУшаков, Юрий ВикторовичБолсонару, Жаир
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
В Ростовской области появился министр по борьбе с коррупцией
Этот пост занял Олег Жеухин, который ранее занимал должность заместителя руководителя аппарата правительства региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС