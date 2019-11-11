В Кремле не комментируют слова Асада о планах освобождения провинции Идлиб

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Помощник президента России Юрий Ушаков не стал комментировать заявление президента Сирии Башара Асада о планах Дамаска по освобождению провинции Идлиб.

Отвечая в понедельник на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля отметил, что сирийская тематика, в том числе ситуация в Идлибе, подробно обсуждалась 9 ноября в ходе телефонного разговора президентов РФ и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. "После этого мы давали сообщение для прессы. Это все, что я могу на данный момент сказать, и не собираюсь пока что комментировать высказывания Асада", - подчеркнул Ушаков.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора Путина и Эрдогана, в частности, состоялся обмен мнениями по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была подчеркнута необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению соответствующих российско-турецких договоренностей, достигнутых в 2018 году, говорилось в пресс-релизе.

Сирийский лидер в интервью телеканалу RT в понедельник заявил, что провинция Идлиб вскоре будет освобождена от террористов.