За парламентскими выборами в Белоруссии будут наблюдать четыре представителя ЦИК России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев совместно с членами комиссии Евгенией Орловой, Сергеем Сироткиным и Валерием Гальченко примут участие в международном наблюдении на парламентских выборах в Белоруссии, которые пройдут 17 ноября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ЦИК РФ.

"По приглашению председателя ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной Республику Беларусь посетят зампредседателя ЦИК России Николай Булаев и член ЦИК России Евгения Орлова. Член ЦИК России Сергей Сироткин примет участие в наблюдении в составе Миссии наблюдателей от ШОС, член ЦИК России Валерий Гальченко возглавит делегацию ЦИК РФ в составе Миссии наблюдателей от СНГ", - говорится в сообщении.

Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания пройдут 17 ноября. На 110 мест в палате претендует 560 кандидатов.