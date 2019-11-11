Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Путин и Меркель отметили важность неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер"

Лидеры подтвердили настрой на координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обстоятельно обсудили в состоявшемся в понедельник в телефонном разговоре вопросы урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На эту тему
Войска в Донбассе отошли, дав дорогу дипломатии

"Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Украине, в частности, с учетом подписанной в контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска "формулы Штайнмайера", а также разведения вооруженных сил и средств на "пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское", - сообщает пресс-служба.

Президент России и канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, направленных на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта. "Подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины, - указывает Кремль - Подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате".

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Сирии
Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС