Путин и Меркель отметили важность неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обстоятельно обсудили в состоявшемся в понедельник в телефонном разговоре вопросы урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Украине, в частности, с учетом подписанной в контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска "формулы Штайнмайера", а также разведения вооруженных сил и средств на "пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское", - сообщает пресс-служба.

Президент России и канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, направленных на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта. "Подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины, - указывает Кремль - Подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате".

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.