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Саммит Россия – Африка

МИД: Россия готова реализовывать с Африкой накопленный десятилетиями потенциал

Объем товарооборота России с африканскими странами за последние пять лет удвоился, отметил замглавы ведомства Михаил Богданов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия будет укреплять взаимовыгодное партнерство со странами Африки и реализовывать потенциал, накопленный за долгие годы сотрудничества с континентом. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, выступая на брифинге в министерстве по итогам саммита Россия - Африка.

"Историческая значимость состоявшихся мероприятий в формате Россия - Африка очевидна. Современная Россия, уже имеющая за плечами опыт успешного сотрудничества со странами Африки во времена СССР, сегодня готова предложить Африканскому континенту взаимовыгодное равноправное партнерство и совместно реализовывать накопленный десятилетиями потенциал", - отметил Богданов.

Он подчеркнул, что в ходе состоявшегося в Сочи саммита и экономического форума была подтверждена "высокая заинтересованность России и стран Африки в дальнейшем развитии взаимодействия, углублении и интенсификации российско-африканского сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней основе".

По словам замглавы МИД РФ, объем товарооборота России с африканскими странами за последние пять лет удвоился и сегодня составляет порядка $20 млрд, однако он по-прежнему не отражает реальный потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Богданов, Михаил ЛеонидовичСаммит Россия – Африка
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