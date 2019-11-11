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Кризис на Украине
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Путин и Назарбаев обсудили урегулирование на Украине

Затронуты и некоторые другие вопросы двусторонней и международной повестки дня

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре обсудили ряд международных вопросов, в том числе урегулирование на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого затронуты некоторые вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование на Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщалось на сайте Назарбаева, они также обсудили "ход подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в городе Санкт-Петербурге".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаКазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичКризис на Украине
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