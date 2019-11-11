Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД России: британские СМИ демонстрируют русофобские вбросы в связи со смертью Ле Мезюрье

Журналисты действуют в русле своих "обкатанных" медиатехнологий, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Британские СМИ осуществляют эмоциональный информационный вброс против России в связи со смертью сотрудника британских спецслужб Джеймса Ле Мезюрье. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в аккаунте министерства в Facebook.

На эту тему

Отмечается, что 11 ноября газета The Independent опубликовала статью "Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь "Белых касок" найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России".

"Расследование дела о гибели Джеймса Ле Мерюзье еще не началось, однако британские журналисты уже действуют в русле своих "обкатанных" медиатехнологий: на волне горячих новостей осуществляется эмоциональный инфо-вброс, во всем обвиняются "эти русские", раскручивается очередной медийный скандал в духе "хайли лайкли", а когда обнаруживается полная непричастность российской стороны, британские СМИ переключаются на другие резонансные сюжеты, - отметили в министерстве. - Аналогичный сценарий использовался западными СМИ при освещении инцидента и с Литвиненко, и с Березовским, и со Скрипалями. Действительно честное журналистское расследование - это точно не про британские СМИ".

Намеки на причастность

В МИД подчеркнули, что Россия с 2016 года активно привлекает внимание мировой общественности к "циничным преступлениям псевдогуманитарной организации "Белые каски", приводит неопровержимые доказательства ее причастности к деятельности террористических организаций". При этом неоднократно подчеркивалось, что появление этой НПО тесно связано с ближневосточными проектами спецслужб целого ряда западных стран.

В МИД напомнили, что только на официальном сайте министерства за последние несколько лет опубликовано не менее 120 материалов с упоминанием "беспринципных злодеяний "Белых касок", где также говорилось о вкладе сотрудника британских спецслужб Ле Мезюрье в этот проект. При этом Ле Мезюрье оказался в фокусе внимания британских СМИ только сейчас, после того как появилась информация о его смерти, добавили в министерстве.

"Инцидент увязывается с недавними заявлениями официального представителя МИД России М.В. Захаровой от 8 ноября с. г., разоблачающими деятельность британского разведчика. Причем информация подается в искаженном, заангажированном виде - звучат прямые намеки на причастность Москвы к этому происшествию", - отмечается в сообщении.

"Совершенно непонятно, почему увязка с официальными заявлениями МИД России была сделана британской прессой именно сейчас - ведь подобные заявления нами уже делались, причем неоднократно", - добавили в министерстве.

Мария Захарова на прошлом брифинге уделила внимание фигуре Джеймса Ле Мезюрье, заявив о том, что ряд исследователей указывают на наличие связей сотрудника британских спецслужб с террористическими организациями и его причастности к конфликтам по всему миру, включая Балканы и Ближний Восток.

Теги
ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Мэр Вологды Сергей Воропанов подал документы на пост главы администрации города
Воропанов занимает должность руководителя городской администрации с ноября 2017 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС