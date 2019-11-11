МИД России: британские СМИ демонстрируют русофобские вбросы в связи со смертью Ле Мезюрье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Британские СМИ осуществляют эмоциональный информационный вброс против России в связи со смертью сотрудника британских спецслужб Джеймса Ле Мезюрье. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в аккаунте министерства в Facebook.

Отмечается, что 11 ноября газета The Independent опубликовала статью "Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь "Белых касок" найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России".

"Расследование дела о гибели Джеймса Ле Мерюзье еще не началось, однако британские журналисты уже действуют в русле своих "обкатанных" медиатехнологий: на волне горячих новостей осуществляется эмоциональный инфо-вброс, во всем обвиняются "эти русские", раскручивается очередной медийный скандал в духе "хайли лайкли", а когда обнаруживается полная непричастность российской стороны, британские СМИ переключаются на другие резонансные сюжеты, - отметили в министерстве. - Аналогичный сценарий использовался западными СМИ при освещении инцидента и с Литвиненко, и с Березовским, и со Скрипалями. Действительно честное журналистское расследование - это точно не про британские СМИ".

Намеки на причастность

В МИД подчеркнули, что Россия с 2016 года активно привлекает внимание мировой общественности к "циничным преступлениям псевдогуманитарной организации "Белые каски", приводит неопровержимые доказательства ее причастности к деятельности террористических организаций". При этом неоднократно подчеркивалось, что появление этой НПО тесно связано с ближневосточными проектами спецслужб целого ряда западных стран.

В МИД напомнили, что только на официальном сайте министерства за последние несколько лет опубликовано не менее 120 материалов с упоминанием "беспринципных злодеяний "Белых касок", где также говорилось о вкладе сотрудника британских спецслужб Ле Мезюрье в этот проект. При этом Ле Мезюрье оказался в фокусе внимания британских СМИ только сейчас, после того как появилась информация о его смерти, добавили в министерстве.

"Инцидент увязывается с недавними заявлениями официального представителя МИД России М.В. Захаровой от 8 ноября с. г., разоблачающими деятельность британского разведчика. Причем информация подается в искаженном, заангажированном виде - звучат прямые намеки на причастность Москвы к этому происшествию", - отмечается в сообщении.

"Совершенно непонятно, почему увязка с официальными заявлениями МИД России была сделана британской прессой именно сейчас - ведь подобные заявления нами уже делались, причем неоднократно", - добавили в министерстве.

Мария Захарова на прошлом брифинге уделила внимание фигуре Джеймса Ле Мезюрье, заявив о том, что ряд исследователей указывают на наличие связей сотрудника британских спецслужб с террористическими организациями и его причастности к конфликтам по всему миру, включая Балканы и Ближний Восток.