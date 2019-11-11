Мэр Вологды Сергей Воропанов подал документы на пост главы администрации города

ВОЛОГДА, 11 ноября. /ТАСС/. Руководитель администрации города Вологды Сергей Воропанов подал документы на участие в конкурсе претендентов на пост мэра города.

"Подал документы на конкурс на замещение должности мэра", - написал Воропанов на своей странице "ВКонтакте".

По данным пресс-службы муниципалитета, он представил также программу развития Вологды на ближайшие пять лет. "Предложения, которые буду озвучивать в своей программе, основаны на Стратегии-2030, этот документ разработан вместе с общественниками и представителями бизнеса, вологжанами. Есть четкое понимание, как должен развиваться город и каждая отрасль в отдельности. Самая важная задача - улучшение качества жизни вологжан, она состоит из многих компонентов, которые я постараюсь изложить во время защиты своей программы. Все вопросы, которые касаются жизнедеятельности города, безусловно, важны, и я остановлюсь на каждом", - процитировала мэра его пресс-служба.

Воропанов занимает должность руководителя городской администрации с ноября 2017 года, сменив на этом посту Андрея Травникова, который сейчас является губернатором Новосибирской области. Срок полномочий Воропанова на посту мэра истекает 23 ноября. Документы от претендентов принимаются до 17:00 мск 13 ноября. На данный момент поданы четыре заявки, имена всех кандидатов пока не называются.

Заседание конкурсной комиссии пройдет 19 ноября. На первом этапе комиссия оценит соответствие кандидатов и их документов предъявленным требованиям. Затем допущенные до конкурса претенденты представят свои программы развития города, после чего комиссия представит не менее двух кандидатов на рассмотрение Вологодской городской думы. Заседание думы и избрание нового мэра назначено на 26 ноября. С победителем конкурса будет заключен контракт на пять лет.

Вологда - административный, промышленный и культурный центр Вологодской области с населением более 311 тыс. человек. Датой основания города считается 1147 год. Город входит в число городов с особо ценным историческим наследием, насчитывает 224 памятника истории, архитектуры, культуры.